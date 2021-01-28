Очередное заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 пройдёт 3 февраля

10:04, 28 января 2021, ПАИ

Очередное заседание регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 пройдёт в администрации Псковской области 3 февраля. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Губернатор отметил, что в Псковской области по сравнению с декабрём и началом года динамика распространения коронавируса замедлилась.

«Это даёт возможность скорректировать некоторые положения противовирусного указа, – заметил глава региона. – Существенно смягчать действующий комплекс мер пока рано – нужна ещё неделя, чтобы в полной мере оценить ситуацию после новогодних праздников. 3 февраля обсудим эти решения в рамках регионального оперштаба».

27 января губернатор Михаил Ведерников внёс изменения в противокоронавирусный указ. Согласно документу, ограничения в связи с коронавирусом, в том числе режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет, продлеваются до 9 февраля.

В то же время с 23:00 до 6:00 разрешается работа общепита на территориях АЗС и доставка блюд. Также ночью разрешается обслуживание навынос без посещения гражданами помещений общепита.

Изменения вступают в силу 30 января.