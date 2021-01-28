В России изменились требования к фотографиям на паспорт

10:05, 28 января 2021, ПАИ

В России изменились требования к фотографиям на паспорт. Как пишет «Российская газета», новый административный регламент МВД по выдаче и замене российских паспортов запрещает обработку и ретушь снимков.

«Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки. На изображении должны быть достоверно отображены все особенности лица фотографируемого», - сообщает документ.

Запрещено делать фотографии в цветных линзах, в очках с тонированными стеклами, а также в форменной и верхней одежде и шарфах, закрывающих часть подбородка. Головной убор допускается по религиозным убеждениям, однако не должен скрывать овал лица. Фото может быть черно-белым или цветным.