Народного артиста СССР Василия Ланового перевели в реанимацию

13:16, 28 января 2021, ПАИ

Народного артиста СССР Василия Ланового, которого ранее госпитализировали с коронавирусом, перевели в реанимацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилла Крока.

«Он находится в реанимации, все проходит под контролем врачей», - уточнил Евгений Вахтангов.

2 января появилась информация о том, что у 87-летнего Василия Ланового и его супруги Ирины Купченко диагностирован коронавирус. Пожилого актера решили госпитализировать, у него было выявлено поражение 5% легких. Поставлен диагноз «пневмония».