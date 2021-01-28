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Общество

Народного артиста СССР Василия Ланового перевели в реанимацию

Фото РИА Новости

Народного артиста СССР Василия Ланового, которого ранее госпитализировали с коронавирусом, перевели в реанимацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилла Крока.

«Он находится в реанимации, все проходит под контролем врачей», - уточнил Евгений Вахтангов.

2 января появилась информация о том, что у 87-летнего Василия Ланового и его супруги Ирины Купченко диагностирован коронавирус. Пожилого актера решили госпитализировать, у него было выявлено поражение 5% легких. Поставлен диагноз «пневмония».

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