Уборкой парков и скверов Пскова недовольны в администрации города

15:28, 28 января 2021, ПАИ

Уборкой парков и скверов Пскова недовольны в администрации города, рассказала в эфире ПАИ-live 28 января заместитель главы администрации Елена Жгут.

Она отметила, что и со стороны горожан были нарекания на уборку снега и льда в городских парках. «Мы на новогодних каникулах, действительно, ослабили контроль», – призналась Жгут.

По её словам, в основном люди жаловались на скользкие тротуары. «Дело в том, что парки и скверы убирают подрядчики, которые получили контракты в конце года, не те, с которыми мы давно работаем [речь о «Сити Инвест групп» (уборка Завеличья и Запсковья) и ГБУ «Псковатодор» (уборка центра города). – ПАИ]. Они недостаточно ответственно отнеслись к качеству посыпки. Это, в первую очередь, наше упущение», – отметила Жгут.

Она напомнила, что сразу после каникул в администрации Пскова состоялась встреча с подрядчиками. «После проведенных встреч и выдвинутых требований поглядим. Сейчас у нас ожидаются длительные снегопады, соответственно, ситуация, наверное, повторится. Морозы не такие серьезные, как были, но ожидается -5…-9 градусов, так что скользкость будет наблюдаться, поэтому будем более ответственно контролировать выполнение работ. Конец этой недели – начало следующей покажет, удалось ли нам исправить ситуацию, которая сложилась в начале года», – добавила Жгут.