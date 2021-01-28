0
16:43
Пространство на Четырёх углах в Пскове освободят от ларьков к концу года
16:11
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
15:33
Любые жалобы псковичей в соцсетях попадают на столы городским начальникам
15:10
Снежинки падают-падают – ПАИ-live с Еленой Жгут
15:07
Ремонтировавших псковские дороги подрядчиков внесли в чёрный список
14:49
Карантин по бешенству ввели в Новосокольническом районе
14:01
В 2020 году в Псковской области зарегистрировали 9000 преступлений
Еще новости
Общество

Уборкой парков и скверов Пскова недовольны в администрации города

Уборкой парков и скверов Пскова недовольны в администрации города, рассказала в эфире ПАИ-live 28 января заместитель главы администрации Елена Жгут.

Она отметила, что и со стороны горожан были нарекания на уборку снега и льда в городских парках. «Мы на новогодних каникулах, действительно, ослабили контроль», – призналась Жгут.

По её словам, в основном люди жаловались на скользкие тротуары. «Дело в том, что парки и скверы убирают подрядчики, которые получили контракты в конце года, не те, с которыми мы давно работаем [речь о «Сити Инвест групп» (уборка Завеличья и Запсковья) и ГБУ «Псковатодор» (уборка центра города). – ПАИ]. Они недостаточно ответственно отнеслись к качеству посыпки. Это, в первую очередь, наше упущение», – отметила Жгут.

Она напомнила, что сразу после каникул в администрации Пскова состоялась встреча с подрядчиками. «После проведенных встреч и выдвинутых требований поглядим. Сейчас у нас ожидаются длительные снегопады, соответственно, ситуация, наверное, повторится. Морозы не такие серьезные, как были, но ожидается -5…-9 градусов, так что скользкость будет наблюдаться, поэтому будем более ответственно контролировать выполнение работ. Конец этой недели – начало следующей покажет, удалось ли нам исправить ситуацию, которая сложилась в начале года», – добавила Жгут. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Забываете ли вы свои пароли?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Пространство на Четырёх углах в Пскове освободят от ларьков к концу года Елена Жгут: Свалки на частных и бесхозных территориях – проблема Инструмент глубокого копания – интервью с директором Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеславом Федюниным Любые жалобы псковичей в соцсетях попадают на столы городским начальникам Уборкой парков и скверов Пскова недовольны в администрации города Ямы на мостах в Пскове заделывают в течение суток – Елена Жгут Елена Жгут рассказала о технологии уборки снега в Пскове Тяжёлые грузовики для вывоза снега в Пскове используются из экономии Елена Тимашова: Говорим «инициатива» – подразумеваем ТОС Конкурс среди школ на самый вкусный пирог планируется провести в Пскове
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Пространство на Четырёх углах в Пскове освободят от ларьков к концу года
28 января 2021
Пространство на Четырёх углах в Пскове освободят от ларьков к концу года
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
28 января 2021
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
Любые жалобы псковичей в соцсетях попадают на столы городским начальникам
28 января 2021
Любые жалобы псковичей в соцсетях попадают на столы городским начальникам
Снежинки падают-падают – ПАИ-live с Еленой Жгут
28 января 2021
Снежинки падают-падают – ПАИ-live с Еленой Жгут
Ремонтировавших псковские дороги подрядчиков внесли в чёрный список
28 января 2021
Ремонтировавших псковские дороги подрядчиков внесли в чёрный список
Карантин по бешенству ввели в Новосокольническом районе
28 января 2021
Карантин по бешенству ввели в Новосокольническом районе
В 2020 году в Псковской области зарегистрировали 9000 преступлений
28 января 2021
В 2020 году в Псковской области зарегистрировали 9000 преступлений
До -5 градусов ожидается в Псковской области 29 января
28 января 2021
До -5 градусов ожидается в Псковской области 29 января

Идет загрузка...