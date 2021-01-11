Александр Братчиков раскритиковал работу подрядчиков по подсыпке пешеходных зон

17:30, 11 января 2021, ПАИ

Глава администрации Пскова Александр Братчиков раскритиковал работу подрядных организаций, занимающихся подсыпкой песком пешеходных зон. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с совещания 11 января.

Александр Братчиков констатировал, что от жителей города в период новогодних каникул поступило много обращений по поводу уборки парков и набережных, а также подсыпки данных территорий песком в период гололеда. Он напомнил, что есть нормативные сроки, когда нужно подсыпать улицы песком и солью, а также убирать снег.

«Вопрос в том, почему подрядчики не замечают очевидных вещей. В Детском парке был абсолютно непроходимый гололёд», - также отметила представитель городской администрации и поинтересовалась, почему не были приняты меры по ликвидации скользких участков в месте притяжения людей.

Ответственный за данные работы подрядчик ответил, что в случаях, когда наледь было не убрать, участки засыпали реагентами. Однако весь объем необходимых работ провести не удалось. «Мы приняли меры и больше такого не допустим, два мастера теперь круглосуточно мониторят обстановку», - заверил подрядчик.

Александр Братчиков призвал понять всю ответственность и тот факт, что все подрядчики работают для людей. «Если это будет повторяться, то мы вынуждены будем вас наказывать. Мы готовы помогать, но будем требовать качественной работы», - заключил он.