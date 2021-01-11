0
19:45
Стилист Сергей Зверев решил стать депутатом Госдумы
18:23
Великолучанин пытался скрыть убийство, утопив труп в реке
17:52
Псковский кремль ждёт масштабная реставрация
17:50
Варлаамовский угол и Двор Постникова пользовались популярностью у туристов в праздники
17:45
Самосвал врезался в военную колонну автобусов в Подмосковье
17:33
Федеральный статус – ПАИ-live c директором Псково-Изборского музея-заповедника Александром Голышевым
17:10
В Пскове в праздники возросло количество переломов ключиц у детей
Еще новости
Общество

Александр Братчиков раскритиковал работу подрядчиков по подсыпке пешеходных зон

Глава администрации Пскова Александр Братчиков раскритиковал работу подрядных организаций, занимающихся подсыпкой песком пешеходных зон. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с совещания 11 января.

Александр Братчиков констатировал, что от жителей города в период новогодних каникул поступило много обращений по поводу уборки парков и набережных, а также подсыпки данных территорий песком в период гололеда. Он напомнил, что есть нормативные сроки, когда нужно подсыпать улицы песком и солью, а также убирать снег. 

«Вопрос в том, почему подрядчики не замечают очевидных вещей. В Детском парке был абсолютно непроходимый гололёд», - также отметила представитель городской администрации и поинтересовалась, почему не были приняты меры по ликвидации скользких участков в месте притяжения людей. 

Ответственный за данные работы подрядчик ответил, что в случаях, когда наледь было не убрать, участки засыпали реагентами. Однако весь объем необходимых работ провести не удалось. «Мы приняли меры и больше такого не допустим, два мастера теперь круглосуточно мониторят обстановку», - заверил подрядчик.

Александр Братчиков призвал понять всю ответственность и тот факт, что все подрядчики работают для людей. «Если это будет повторяться, то мы вынуждены будем вас наказывать. Мы готовы помогать, но будем требовать качественной работы», - заключил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы новогодним подарком?
Проголосовать >>>

Стилист Сергей Зверев решил стать депутатом Госдумы
11 января 2021
Стилист Сергей Зверев решил стать депутатом Госдумы
Великолучанин пытался скрыть убийство, утопив труп в реке
11 января 2021
Великолучанин пытался скрыть убийство, утопив труп в реке
Псковский кремль ждёт масштабная реставрация
11 января 2021
Псковский кремль ждёт масштабная реставрация
Варлаамовский угол и Двор Постникова пользовались популярностью у туристов в праздники
11 января 2021
Варлаамовский угол и Двор Постникова пользовались популярностью у туристов в праздники
Самосвал врезался в военную колонну автобусов в Подмосковье
11 января 2021
Самосвал врезался в военную колонну автобусов в Подмосковье
Федеральный статус – ПАИ-live c директором Псково-Изборского музея-заповедника Александром Голышевым
11 января 2021
Федеральный статус – ПАИ-live c директором Псково-Изборского музея-заповедника Александром Голышевым
В Пскове в праздники возросло количество переломов ключиц у детей
11 января 2021
В Пскове в праздники возросло количество переломов ключиц у детей
Всё о детском травматизме – ПАИ-live с врачом Павлом Шпаком
11 января 2021
Всё о детском травматизме – ПАИ-live с врачом Павлом Шпаком

Идет загрузка...