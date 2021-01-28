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Общество

В Пскове вывезли половину объёма снега, заложенного в контракте

Половину объёма снега, заложенного в контракте, вывезли в Пскове. Об этом рассказала заместитель главы администрации города Елена Жгут в эфире проекта ПАИ-live 28 января.

Елена Жгут рассказала, что был заключён контракт со «Стройсистемой» на вывоз на полигон 33 тысяч кубометров снега. На сегодняшний день на полигон вывезено порядка 16 тысяч кубометров снега.

Замглавы администрации города отметила, что если будут снегопады, то данного контракта не хватит. В этом случае будет заключён следующий.

Ранее Елена Жгут рассказала о технологии уборки снега в Пскове.

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