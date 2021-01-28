Елена Жгут: Свалки на частных и бесхозных территориях – проблема

16:38, 28 января 2021, ПАИ

Свалки на частных и бесхозных территориях являются проблемой. Об этом заявила заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут в эфире проекта ПАИ-live 28 января.

«Есть много частных территорий, в том числе в центре города, – рассказала Елена Жгут. – На частных территориях, где никто не живёт, свалки образуются регулярно».

Эти свалки убирают силами службы благоустройства по заявлениям граждан.

«На частную территорию мы не имеем права входить, – заметила Жгут. – Собственник земли не убирает свалки и не платит штрафы».

По словам спикера, в городе также есть и неразграниченные территории, которые никому не принадлежат.

«Это зона ответственности комитета по управлению государственным имуществом. Деньги в бюджете есть, в этом году будем частично планово убирать несанкционированные свалки», – добавила Елена Жгут.