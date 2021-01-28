Пространство на Четырёх углах в Пскове освободят от ларьков к концу года

16:43, 28 января 2021, ПАИ

Пространство на Четырёх углах в Пскове освободят от ларьков, скорее всего, только к концу года, сообщила в эфире ПАИ-live 28 января заместитель главы администрации города Елена Жгут.

«Все это не быстро – суды, апелляции, кассации. Понятно, что люди этим жили. Эти помещения – это их бизнес какой-никакой, всё, конечно, будет не просто», – отметила Елена Жгут.

Однако, по её словам, снос торговых помещений на Четырёх углах продолжится. «Параллельно мы будем содержать территорию в порядке и искать инвестора. Будут публичные слушания по поводу того, что там появится и в каком виде, – уточнила Елена Жгут. – Были планы сделать здесь зону отдыха для горожан. К сожалению, всё упирается в финансирование, поэтому принято решение искать инвестора, а до тех пор стараться содержать территорию в порядке», – добавила Жгут.