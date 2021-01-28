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Общество

Платные услуги будут оказывать в новой Псковской инфекционной больнице

В новой Псковской областной инфекционной больнице будут оказывать платные услуги. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии 28 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Когда пройдём период коронавируса, будет возможность оказывать там платные услуги», – отметил глава региона, добавив, что в учреждении собран хороший профессиональный коллектив, приехали в том числе врачи из других регионов.

Глава региона добавил, что когда больница сможет оказывать платные услуги, то появится дополнительный финансовый фонд, который главврач сможет направлять на увеличение заработных плат или премий.

«Сделаем всё, чтобы учреждение стало образцово-показательным», – добавил Михаил Ведерников.

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