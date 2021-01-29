200 тысяч долга по зарплате выплатила псковская компания по требованию прокурора

09:17, 29 января 2021, ПАИ

Псковское ООО «Динамо - Сервис» погасило долги по заработной плате перед 8 работниками после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Организация имела задолженность по оплате труда в размере более 200 тыс. рублей. В этой связи заместитель прокурора города Пскова внес в адрес руководителя компании представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. В отношении него возбудили дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 5.27 КоАП РФ.

На данный момент долг по оплате труда в организации погашен в полном объеме.