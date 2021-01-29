5372 человека заразились коронавирусом в Великих Луках
В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразились 5 372 человека. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на 28, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (10 587 случаев), на третьем – Псковский район (2 476 случаев).
Всего в Псковской области выявлено 29 178 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 17 197 пациентов, 128 человек умерло.