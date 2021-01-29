Министр просвещения: Школы должны самостоятельно принять решение о шестидневке

17:17, 29 января 2021, ПАИ

Российские школы должны самостоятельно принять решение о введении шестидневного обучения для учеников, основываясь на их уровне знаний, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Об этом пишет ТАСС.

«Мы направили соответствующие рекомендации в регионы, каждая школа в зависимости от того, насколько долго школа была либо на карантине, либо были продлены каникулы, домашнее обучение, решает [вопрос] о выстраивании образовательного процесса: вводит, допустим, шестидневное обучение или остается в рамках пятидневного обучения. Это решает каждая школа в зависимости от той ситуации, в которой была, и в соответствии с тем уровнем результатов, который продемонстрировали школьники по итогам срезов знаний», - сказал Кравцов.