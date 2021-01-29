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Общество

Площадь Победы в Пскове отремонтируют в этом году

В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Пскове отремонтируют площадь Победы. Контракт подписан между Управлением городского хозяйства администрации Пскова и ООО «Дорремстрой». Цена контракта составляет более 17 млн рублей, средства выделены из федерального и областного бюджетов, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

До 31 августа 2021 года подрядная организация обязана выполнить комплекс дорожных работ: фрезерование покрытия проезжей части, замену бортового камня, устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия с укладкой геосетки между ними. В работе будут использованы новые асфальтобетонные смеси: А16Нт (гранит) и А16Вт (габбро-диабаз).

Будут заменены люки колодцев и плит перекрытий, асфальтобетонное покрытие на тротуаре. Подрядчик также проведет срезку и планировку зеленой зоны, внесет слой растительной земли, посеет газоны. Между бортовым камнем и газоном будет уложена тротуарная плитка. Существующее пешеходное ограждение будет демонтировано. Разметку на площади нанесут термопластиком.

Общая протяженность объекта – 218 метров. Гарантийный срок устранения подрядчиком дефектов выполненных работ составляет на верхний слой покрытия 4 года, бортовой камень – 2 года, термопластик – 1 год.

В перечень объектов БКАД-2021 в Пскове также включены улицы Чудская, Октябрьский проспект, Октябрьская площадь, площадь Ленина, улицы Бастионная и Инженерная.

Помимо этого, за счет субсидий областного бюджета приведут в порядок Крестовское шоссе (от улицы Германа до федеральной трассы Р-23), улицы Максима Горького (от Рижского проспекта до Коммунальной), Сосновую (от Яна Райниса до Окраинной), Окраинную (от Сосновой до Ранней), Алтаева, Звездную (от Инженерной до Труда), Новоселов, 128-й Стрелковой дивизии (от площади Героев-десантников до дома №36), Спортивную, Чехова, Ипподромную, тротуары по улице Советской Армии. Также будет выполнен капитальный ремонт моста через реку Милевку и начнется реконструкция улицы Кузбасской Дивизии.

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