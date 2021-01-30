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Общество

Пропавшую летом 2019 года великолучанку ищет полиция

Великолукская полиция устанавливает местонахождение пропавшей без вести Галины Королевой 1951 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 23 августа 2019 года женщина ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. 

Приметы: на вид 70-75 лет, рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в чёрное платье с белым рисунком, коричневые туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Галины Королевой, просят обратиться по телефонам 8-906-223-11-28 (уголовный розыск), (8 811-53) 5-27-94 (дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки).

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