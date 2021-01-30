Директор псковского клуба единоборств: Родители должны быть на одной волне с детьми

16:11, 30 января 2021, ПАИ

Родители должны быть на одной волне с детьми, заявила директор АНО «Клуб единоборств «Спортивное единство» Кристина Тимофеева корреспонденту Псковского агентства информации.

Она подчеркнула, что взрослые должны принимать участие в жизни своих детей, при чем не в острых ситуациях, а постоянно. «Нужно быть рядом со своими детьми, быть им друзьями, чтобы они всегда могли к нам подойти и спросить, как им поступить в той или иной ситуации», - рассказала Кристина Тимофеева.

Тренер также заявила, что категорически против попыток втянуть несовершеннолетних в разного рода противозаконные мероприятия. «Дети, конечно, должны выражать свое мнение, но позже и по-другому», - уверена она. Поэтому, по её словам, ребёнок должен быть максимально занят, причем совместно с родителями. «В нашем клубе работа встроена именно так. Родителям можно присутствовать на тренировках, все мероприятия мы организуем вместе с ними, - отметила Кристина Тимофеева. - Родителям на тренировках интересно. И если они сами заинтересованы, то, в любом случае, будут подогревать интерес ребенка». Что касается выбора того или иного вида спорта, тренер уверена, что детей нужно аккуратно направлять, принуждение должно быть, но не явно выраженным. «Дети в силу возраста еще не знают, чего хотят. Ребенка нужно заставлять», - считает она.

Кроме того, необходимы досуговые мероприятия. Чтобы детям было интересно в секциях, Клуб единоборств «Спортивное единство» регулярно организуют лазертаг, походы в бассейн, баню. «Я всегда знаю, чем мои ребята будут завтра заняты», - заверила Кристина Тимофеева.

Также в клубе регулярно проводятся профилактические беседы, в том числе с участием полицейских. К примеру, на 22 февраля в рамках предпраздничной тренировки запланирована профилактическая беседа о вреде употребления психоактивных веществ. «Это нужно и для того, чтобы родители понимали, что происходит в молодежной среде, и были на чеку», - пояснила тренер.