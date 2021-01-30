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Газета «Островские вести» узнала, в какие приметы верят псковичи

Газета «Островские вести» узнала,  в какие приметы верят псковичи, сообщается на сайте издания. Это показал наш опрос «В какие приметы верите вы?»

Из 55 человек, принявших участие в опросе, 27 человек, ответили, что верят только в некоторые приметы.  В частности, по 14 человек сказали, что для них верная примета, когда рука чешется – к деньгам, и что не стоит назад возвращаться, потому что, дороги не будет.

Одиннадцать человек не будут переходить дорогу, если её перебежала чёрная кошка. Еще девять опрошенных не одобряют использование посуды с дефектами. Пять человек доверяют примете с пустыми вёдрами, такая встреча сулит неудачу, верят они. Четыре человека сказали, что верят примете, когда чешется нос.

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