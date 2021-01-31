Несанкционированная акция в Пскове 31 января прошла спокойно

13:15, 31 января 2021, ПАИ

Несанкционированная акция в Пскове 31 января стала малочисленнее, чем неделей ранее, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. По предварительным оценкам, участие в митинге, а затем в шествии приняли около 150 человек.

Участники несанкционированный акции собрались в Летнем саду, а затем по Октябрьскому проспекту прошли до площади Ленина.

Акция проходила спокойно, правоохранители вели себя корректно и вежливо. Составлено 40 протоколов о нарушении КоАП РФ, несколько человек задержаны.