Несанкционированная акция в Пскове 31 января прошла спокойно
Несанкционированная акция в Пскове 31 января стала малочисленнее, чем неделей ранее, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. По предварительным оценкам, участие в митинге, а затем в шествии приняли около 150 человек.
Участники несанкционированный акции собрались в Летнем саду, а затем по Октябрьскому проспекту прошли до площади Ленина.
Акция проходила спокойно, правоохранители вели себя корректно и вежливо. Составлено 40 протоколов о нарушении КоАП РФ, несколько человек задержаны.