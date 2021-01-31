Конкурса на лучший эскиз пристройки к зданию лингвистической гимназии объявили в Печорах

17:20, 31 января 2021, ПАИ

Конкурса на лучший эскиз пристройки к зданию лингвистической гимназии объявили в Печорах, сообщает районная газета «Печорская правда».



Эскиз не должен выходить за границы предложенного участка, здание должно вмещать 250 учеников и соответствовать всем необходимым СНип, СанПин и СП. Организации, которые пожелают участвовать в конкурсе, должны иметь опыт в создании проектов общегражданских зданий. Эскизный проект выполняется на безвозмездной основе. Проект должен вписываться в общий архитектурный облик местности, содержать схему подключения инженерных сетей, генеральный план земельного участка.

По итогам конкурса будет определён победитель, эскиз которого, возможно, войдёт в предпроектную документацию для разработки ПСД на объект.



Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 февраля 2021 года. Обращаться нза подробностями необходимо с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в приёмную администрации Печорского района по адресу: Печоры, улица Каштановая, дом 1 (второй этаж).



При возникновении вопросов также можно обратиться к председателю комитета по градостроительству, дорожному и коммунальному хозяйству Олегу Суйкову по телефону +7 953 239 13 05.