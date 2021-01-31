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Общество

Псковичам предлагают бесплатный вывоз новогодних ёлок из квартир

Новогодний январь завершён, и пришло время расставаться с зелёными гостьями из леса. Тем, кто уже сейчас готов расстаться с елью, региональный оператор «Экопром» предлагает бесплатный вывоз деревьев.

«Ёлки, использованные для украшения квартир и домов в новогодние праздники, заберёт спецтехника для КГО. Никакой дополнительной оплаты за вывоз новогодних елей не требуется. В день вывоза КГО хвойные деревья заберут с остальным крупногабаритом», – сообщает газета «Великолукская правда. Новости» со ссылкой на официальную группу «Мехуборка Псков».

Жителям города и области напоминают, что хвойные деревья нужно вынести на площадку для крупногабаритных отходов.  Выбрасывать ёлки непосредственно в контейнеры для ТКО запрещено.

«Это создаст переполнение ёмкостей, затруднит выброс обычного бытового мусора, а также может вызвать поломку техники, не предназначенной для вывоза крупногабаритных отходов», – отмечает издание.

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