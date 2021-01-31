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Общество

95-летнюю женщину ищут в Печорском районе

30 января пропала 95-летняя печерянка Александра Шкалова. Рост – 158 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. Женщина была одета в коричневое болоньевое пальто с капюшоном, шерстяную зелёную кофту, чёрную юбку, серый пуховый платок и чёрные войлочные сапоги на молнии, сообщает газета «Печорская правда».

Всем, кто обладает информацией о местонахождении, просьба звонить по телефону 8-911-397-43-00 , спросить Татьяну, либо по номерам, указанным в листовке.

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