95-летнюю женщину ищут в Печорском районе
30 января пропала 95-летняя печерянка Александра Шкалова. Рост – 158 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. Женщина была одета в коричневое болоньевое пальто с капюшоном, шерстяную зелёную кофту, чёрную юбку, серый пуховый платок и чёрные войлочные сапоги на молнии, сообщает газета «Печорская правда».
Всем, кто обладает информацией о местонахождении, просьба звонить по телефону 8-911-397-43-00 , спросить Татьяну, либо по номерам, указанным в листовке.