Учёные: Бессимптомные носители COVID-19 могут быть незаразны

07:35, 01 февраля 2021, ПАИ

Бессимптомные носители COVID-19 могут быть неопасными для окружающих. К таким выводам пришла группа зарубежных исследователей, пишет газета «Известия».

Международный коллектив ученых из Китая, Великобритании и Австралии исследовал 300 человек (132 мужчины и 168 женщин) с положительными тестами на коронавирус, у которых не было симптомов болезни. Этих людей отправили на карантин на две недели, пока тесты не стали отрицательными. За время наблюдения ни одного симптома болезни у зараженных не выявили.

Среди близких контактов (1174 человека) наблюдаемых также не обнаружили заболевших. Поэтому эксперты заявили, что бессимптомные носители, скорее всего, не способны заражать других людей. Отмечается, что в организме людей, болеющих бессимптомно, слишком малое количество вируса.