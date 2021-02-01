Псковские врачи: От вакцины нельзя заболеть коронавирусом
От вакцины нельзя заболеть коронавирусом, заявили врачи Псковской областной инфекционной больницы. Традиционные ответы на вопросы жителей региона размещены в Instagram-аккаунте учреждения.
«После вакцины «Гам-Ковид-Вак» можно заболеть ковидом?» - поинтересовались подписчики. Врачи ответили отрицательно.
Напомним, 1797 жителей Псковской области прошли первый этап вакцинации от COVID-19. Массовая прививочная кампания стартовала в регионе 18 января.