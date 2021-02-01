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Общество

Псковские врачи: От вакцины нельзя заболеть коронавирусом

От вакцины нельзя заболеть коронавирусом, заявили врачи Псковской областной инфекционной больницы. Традиционные ответы на вопросы жителей региона размещены в Instagram-аккаунте учреждения.

«После вакцины «Гам-Ковид-Вак» можно заболеть ковидом?» - поинтересовались подписчики. Врачи ответили отрицательно. 

Напомним, 1797 жителей Псковской области прошли первый этап вакцинации от COVID-19. Массовая прививочная кампания стартовала в регионе 18 января.

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