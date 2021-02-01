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Общество

WhatsApp возглавил рейтинг самых популярных мессенджеров

Фото Pixabay

WhatsApp продолжает оставаться наиболее востребованным мировым мессенджером. Более двух миллиардов пользователей ежемесячно используют его для общения.

Популярность сервиса не пошатнулась даже после новостей о новой политике конфиденциальности, в соответствии с которой WhatsApp будет передавать пользовательские данные материнской компании Facebook. Это нововведение подверглось критике со стороны пользователей мессенджера, но не ослабило его лидирующие позиции.

По данным за январь 2021 года, WhatsApp выступает лидером трафика и занимает 58% доли в сети МегаФона – сообщили в пресс-службе оператора.

Второе место по популярности в рейтинге МегаФона у Telegram с долей 32%. Меньшей популярностью пользуются Viber (2%), Facebook (1,7) и IMO (1,7%).

Чаще всего для звонков пользователи оператора используют WhatsApp – 73%. Вторым популярным мессенджером для звонков является Viber (7,2%), на третьем месте расположился Facebook (4,4%).

Чаще всего абоненты пользуются чатами и отправляют контент через WhatsApp, Telegram и IMO. Facebook и WeChat пользуются меньшей популярностью.

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