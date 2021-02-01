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Общество

«Калина Фарм» – аптеки, которым доверяют

2020 год стал для сети аптек «Калина Фарм» знаковым – им исполнилось 10 лет! За это время компания выросла из одной аптеки в Великом Новгороде в крупную региональную сеть, получившую признание клиентов и сотрудников. Историей и секретами успеха компании поделился генеральный директор «Калина Фарм» Игорь Михайлов.

– Игорь Вячеславович, расскажите, пожалуйста, как создавалась аптечная сеть «Калина Фарм»?

– Первая аптека сети открылась в Великом Новгороде и до сих пор успешно работает. Формат нашей аптеки выгодно отличался от существующих в городе аптек. «Калина Фарм» – это аптека с доступными ценами, качественным обслуживанием и широким ассортиментом лекарственных средств. Также нашей визитной карточкой является большой торговый зал, и это не просто роскошь, благодаря этому клиенту удобно находиться в аптеке, но и возможность соблюдать так необходимую сейчас дистанцию.

Наш формат позволил полностью удовлетворить потребности покупателей и завоевать их доверие, покупатели просили открыть наши аптеки в других районах города.

Сегодня наш бренд уже стал именем нарицательным. Говоря «аптека», люди подразумевают «Калина Фарм».

Мы придерживаемся правила – качество всегда должно быть на первом месте. На первый взгляд, это простое и понятное правило. Но именно благодаря ему на протяжении 10 лет нам удаётся быть лидерами.

– Какое самое сильное качество аптечной сети «Калина Фарм»?

– «Калина Фарм» сильна своей командой. У нас работают настоящие профессионалы своего дела и замечательные люди.

Ежегодно мы чествуем лучших сотрудников, отмечая их заслуги и вклад в общий успех.

Многие сотрудники работают со дня основания компании и остаются с нами до сих пор. Если коллеги и уходят из компании, то в большинстве случаев из-за переезда в город, где нет сети «Калина Фарм».

Почему сотрудники так долго работают у нас? Думаю, людям нравится наш формат и подход к работе. Приятно работать в компании, где есть индивидуальный подход к каждому сотруднику, знать, что руководство приложит все усилия, чтобы создать максимально комфортную обстановку для коллектива аптеки.

– Каких успехов удалось добиться за 10 лет работы?

– Я выделю несколько ключевых моментов, которые считаю нашими успехами.

Это, конечно, покупатели. За 2020 год нас выбрало более одного миллиона человек. Это показатель того, что мы даем покупателю всё необходимое и выгодно выделяемся на фоне конкурентов.

Безусловно, это наша репутация. За годы добросовестной работы мы добились уважения поставщиков и производителей. Мы всегда выполняем обязательства и выстраиваем долгосрочные отношения с партнёрами. Это позволяет предлагать нашим клиентам только самые выгодные цены.

И повторюсь, никакой бизнес не будет эффективным без команды. Это главный залог нашего успеха. Сотрудники нас выбирают, потому что мы надежны и стабильны, создаем развивающую и мотивирующую среду для эффективной работы.

Отмечу, что в «Калине Фарм» молодая, но обладающая большим опытом команда. Мои коллеги изучают лучшие практики и часто внедряют новые инструменты раньше конкурентов. Это и позволяет «Калине Фарм» быть лучшей.

– К слову о конкурентах, что скажете?

– Конкуренты нас боятся. Мы, в свою очередь, относимся к ним спокойно, ведь уже больше 10 лет не словом, а делом доказываем, что нам можно доверять. Аптеки конкурентов открываются в соседних помещениях с нами и также быстро закрываются. А «Калина Фарм» остается любимой, проверенной аптекой. У нас есть много плюсов, которые позволяют выделяться на общем фоне: это и бонусная система с накоплениями до 10 %, и программа «Спасибо от Сбербанка», и участие в социальных проектах. Мы проводим акции и даем скидки клиентам на самые нужные категории товаров – сердечные, обезболивающие, средства для повышения иммунитета, а недавно дарили подарки пенсионерам, совершающим покупки в наших аптеках.

Учитывая нашу ценовую политику, к конкурентам ходить просто невыгодно.

– Как «Калина Фарм» проявляет себя во время пандемии?

– Я очень благодарен нашим сотрудникам аптек. Мы понимаем, что население наших городов нуждается в лекарствах, поэтому сотрудники продолжают работать в обычном режиме и искренне помогают людям. Мы максимально обеспечиваем сотрудников защитными средствами, в период ажиотажа увеличили количество смен, поддерживаем бесперебойное наличие масок и антисептиков для реализации населению. Для себя мы решили, что не будем останавливать маркетинговые акции, и дополнительно снизили цены на самые популярные товары аптечного ассортимента, показав нашим покупателям свою лояльность в непростое время, и получаем хорошую обратную связь.

– Что из себя представляет «Калина Фарм» сегодня и как она будет развиваться?

– Сегодня «Калина Фарм» – современная аптечная сеть, насчитывающая 62 аптеки и 450 сотрудников в Новгородской, Псковской, Тверской, Московской, Ленинградской областях и Карелии. Планируем дальнейший активный рост и развитие.

– Как вы охарактеризуете компанию в нескольких словах?

– Надёжность. Качество. Постоянство.

– Каким девизом вы руководствуетесь в жизни и работе?

– «Бывает только одно место – первое. Вторых или третьих не запомнят». Поэтому и в «Калине» мы стараемся быть первыми.

– Что пожелаете нашим читателям?

– Пусть цели, которые вы ставите перед собой, неизменно достигаются, бодрость духа и оптимизм не покидают вас никогда, пусть ваша жизнь будет наполнена счастливыми событиями!

А в сегодняшней ситуации главное, что я хочу пожелать, – здоровья вам и вашим близким!

А «Калина Фарм» дарит всем читателям купон на скидку в наших аптеках!

Аптеки «Калина Фарм» работают в Пскове на улице Труда, 39, Октябрьском проспекте, 50а, Рижском проспекте, 49 (помещение № 1009), Октябрьском проспекте, 54; в Великих Луках – на Октябрьском проспекте, 27, улице Комсомольца Зверева, 27, Вокзальной, 28, Некрасова, 6/1; в Печорах – на улице Свободы, 32 (помещение № 1002); в Новосокольниках – на улице Матросова, 15 (помещение № 1003); в Острове – на улице 1 Мая, 15; в Невеле – на улице Комсомольской, 33.

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