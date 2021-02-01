Анастасия Повторейко: В сall-центр псковской инфекционки поступают адекватные вопросы

15:15, 01 февраля 2021, ПАИ

В сall-центр по работе с обращениями граждан в Псковской инфекционной больнице поступают только адекватные вопросы по делу, заявила в эфире ПАИ-live 1 февраля главврач учреждения Анастасия Повторейко.

Она отметила, что вся информация по пациентам конфиденциальна и предоставляется в соответствии с юридическими аспектами только тем лицам, которым пациент дал информированное согласие. Также есть услуга «звонок лечащего врача». «Мы боялись чрезмерной активности, но нет, все в порядке. Операторы влились в работу и ориентированы», - подчеркнула Анастасия Повторейко.