Call-центр заработал в Псковской инфекционной больнице

12:15, 29 января 2021, ПАИ

Call-центр по работе с обращениями граждан заработал в Псковской инфекционной больнице, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

29 января сall-центр посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках осмотра нового детского корпуса инфекционной больницы. Главный врач медучреждения Анастасия Повторейко рассказала, что это единый информационный центр, где есть доступ к каждому пациенту. Сегодня сall-центр работает первый день, и он уже оказался востребован: 2 оператора приняли 56 звонков граждан за два часа.

Анастасия Повторейко уточнила, что теперь все ответы на вопросы, жалобы, информацию о состоянии пациента можно получить здесь по телефону: (8 8112) 29-41-22. Также есть функция «звонок лечащего врача», которой могут воспользоваться родственники. В конце каждого звонка оператор спрашивает о пожеланиях людей.

«Работа начата, будем совершенствоваться, чтобы вся информация стекалась к нам», - резюмировала главврач инфекционной больницы.

«Красота, молодцы, - констатировал Михаил Ведерников. Я надеюсь, что работа будет построена таким образом, чтобы сall-центр стал образцово-показательным». Он напомнил, что практика работы с обращениями граждан в ряде учреждений пока что оставляет желать лучшего. Глава региона добавил, что в случае большой нагрузки штат операторов необходимо будет увеличить, и пожелал всем удачи.