О собаке с забавной привычкой рассказали псковские соцсети

23:30, 01 февраля 2021, ПАИ

«Сидит собачка на задних лапках, просит кушать. Угостила вкусняшкой, оказалось,что у нее еще и лапка больная.» - подглядели журналисты пустошкинской газеты «Вперёд» запись на страничке у Галины Ракчеевой. И не удержались от комментария.

Эту мосю в народе зовут «Христаради». Стоять так она давно научилась! Хитрюга знает, как состроить жалобное выражение морды-лица, а живёт она на горке в районе улицы Литвиненко. Хулиганку-собакена знает и любит вся округа и подкармливает. Но вот технику она не любит, раздражают её авто, может пока бегала и кусала машинки - лапку и повредила! А, кстати, магазины и кафе собакен знает лучше нас, где только не был замечен обаятельный пёс в характерной позе.



В комментариях читатели отметили, что такая собака нигде не пропадёт.