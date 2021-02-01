0
23:30
О собаке с забавной привычкой рассказали псковские соцсети
23:04
Бывший глава Чернобыльской АЭС умудрился устроить аукцион по продаже радиоактивного металла
22:13
Путин подписал указ о новых выплатах россиянам
21:20
Пропала монахиня Псково-Печерского монастыря
20:48
Публикуем фото с места кровавой расправы в Опочецкой деревне
18:48
Пользователи заметили сбой в социальной сети «ВКонтакте»
18:10
Псковские курсанты Академии ФСИН прошли учения «Итог-2021»
Еще новости
Общество

О собаке с забавной привычкой рассказали псковские соцсети

Собаку очень метко прозвали "Христаради". Фото Вконтакте

 

«Сидит собачка на задних лапках, просит кушать. Угостила вкусняшкой, оказалось,что у нее еще и лапка больная.» - подглядели журналисты пустошкинской газеты «Вперёд» запись на страничке у Галины Ракчеевой. И не удержались от комментария.

Эту мосю в народе зовут «Христаради». Стоять так она давно научилась!  Хитрюга знает, как состроить жалобное выражение морды-лица, а живёт она на горке в районе улицы Литвиненко. Хулиганку-собакена знает и любит вся округа и подкармливает. Но вот технику она не любит, раздражают её авто, может пока бегала и кусала машинки - лапку и повредила! А, кстати, магазины и кафе собакен знает лучше нас, где только не был замечен обаятельный пёс в характерной позе.

В комментариях читатели отметили, что такая собака нигде не пропадёт.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Забываете ли вы свои пароли?
Проголосовать >>>

О собаке с забавной привычкой рассказали псковские соцсети
01 февраля 2021
О собаке с забавной привычкой рассказали псковские соцсети
Бывший глава Чернобыльской АЭС умудрился устроить аукцион по продаже радиоактивного металла
01 февраля 2021
Бывший глава Чернобыльской АЭС умудрился устроить аукцион по продаже радиоактивного металла
Путин подписал указ о новых выплатах россиянам
01 февраля 2021
Путин подписал указ о новых выплатах россиянам
Пропала монахиня Псково-Печерского монастыря
01 февраля 2021
Пропала монахиня Псково-Печерского монастыря
Публикуем фото с места кровавой расправы в Опочецкой деревне
01 февраля 2021
Публикуем фото с места кровавой расправы в Опочецкой деревне
Пользователи заметили сбой в социальной сети «ВКонтакте»
01 февраля 2021
Пользователи заметили сбой в социальной сети «ВКонтакте»
Псковские курсанты Академии ФСИН прошли учения «Итог-2021»
01 февраля 2021
Псковские курсанты Академии ФСИН прошли учения «Итог-2021»
土曜日: куда псковичам жаловаться на «неприличные» вывески
01 февраля 2021
土曜日: куда псковичам жаловаться на «неприличные» вывески

Идет загрузка...