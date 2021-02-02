Серьёзную вспышку гриппозной инфекции прогнозируют учёные

07:17, 02 февраля 2021, ПАИ

Учёные прогнозируют серьезную вспышку гриппозной инфекции следующей зимой. Вирусологи считают, что из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, пострадал коллективный иммунитет к другим респираторным заболеваниям, пишет газета «Известия».

На распространение гриппа и любого другого респираторного заболевания влияют меры, которые применяются против COVID-19: ношение масок, самоизоляция, социальная дистанция и т. д. Доцент кафедры биофизики МФТИ, доцент кафедры физики живых систем МФТИ, заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев отметил, что в этом году замечено снижение заболеваемости гриппом.

Однако после ослабления ограничений начнут быстрее распространяться вирусы. В России эпидемия гриппа может начаться уже весной 2021 года. В Псковской области за минувшие сутки выявили 42 новых случая заражения COVID-19.