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Общество

Почти 250 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

За последние сутки в Псковской области провели 777 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 249 554. Такие данные привёл губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области выявлено 29 650 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 17 710 пациентов, 135 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.

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