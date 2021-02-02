Побочные эффекты вакцины от коронавируса перечислили в Минздраве

09:32, 02 февраля 2021, ПАИ

В первые дни после прививки от коронавируса следует обратить внимание на гриппоподобные симптомы, сказала в эфире Первого канала главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

По ее словам, обычно побочные эффекты сохраняются в течение первых суток с момента введения вакцины, поэтому повода для опасения нет. «Опасаться не надо ничего, а наблюдать надо вот за чем. Могут быть гриппоподобные симптомы, гриппоподобное состояние. Слабость, немножко ломота, склонность ко сну, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Она может сопровождаться немножко ознобом», — подчеркнула Драпкина.

Врач уточнила, что очень редко после вакцинации у людей поднимается температура выше 39 градусов. «Чаще всего это до 38, если выше, чем 38, мы рекомендуем принять таблеточку парацетамола, или если чуть ниже, чем 38, но плохо переносится», — пояснила она.

Драпкина добавила, что в таких случаях «не нужно никуда бежать» за помощью.