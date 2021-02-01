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Экономика

Имущество птицефабрики «Псковская» выставлено на продажу

С 18 января по 14 марта состоятся торги в рамках процедуры банкротства ООО «Птицефабрика «Псковская». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Российском аукционном доме.

Торги пройдут в виде публичного предложения на электронной торговой площадке ЭТП РАД – lot-online. На продажу выставлено 4 лота. Один из них - площадка по производству диетического мяса бройлеров в деревне Писковичи Псковского района. Комплекс включает 5 земельных участков общей площадью 34,1 га, 76 строений и оборудование. Начальная цена – 68,4 млн рублей, минимальная – 54,7 млн.

Также продаётся площадка по производству комбикорма в Пскове на 1-й Поселочной улице, 27. 5 земельных участков площадью 8,5 га, 35 строений и оборудование предлагается купить за 54,1 млн рублей. Минимальная цена – 43,3 млн рублей.

Производственная площадка в деревне Тямша, включающая участок 47 га и 67 зданий площадью 90 тыс. кв. м, а также оборудование выставят на торги за 349,7 млн рублей. Минимальная цена – 279,7 млн рублей.

Начальная цена на движимое имущество птицефабрики – 173 005 рублей, минимальная – 138 404 рубля.

«Сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономики Псковской области. Продукция востребована на рынке, по итогам прошлого года отмечен рост производства мяса и птицы на 14%», - отметила заместитель генерального директора Российского аукционного дома Ольга Желудкова. По её словам, на данный момент все площадки птицефабрики «Псковская» заморожены. Но, несмотря на это, активы имеют большой потенциал для развития бизнеса в аграрном направлении. «Кроме того, мы не исключаем возможность перепрофилирования некоторых площадок под нужды другой отрасли. Например, площадка в Пскове может заинтересовать инвесторов под размещение логистического комплекса», – пояснила Ольга Желудкова.

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