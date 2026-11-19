В ЦБ допустили повышение ключевой ставки при отсутствии замедления инфляции

14:36, 19 ноября 2026, ПАИ

Банк России рассчитывает на дальнейшее снижение ключевой ставки, однако не исключает и её повышения, если инфляция не начнёт замедляться. Об этом заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов на коммуникационной сессии регулятора, пишет «Российская газета».

По его словам, повышение ставки может стать одним из возможных сценариев, если инфляция останется на высоком уровне и не появится признаков её замедления. При этом базовый прогноз Центробанка по-прежнему предполагает постепенное снижение ключевой ставки.

Тремасов подчеркнул, что главным условием для смягчения денежно-кредитной политики остаётся устойчивое замедление инфляции до 4–5%. По его словам, все меры, которые регулятор принимал ранее, были направлены на достижение этой цели.

Нынешнюю денежно-кредитную политику советник главы ЦБ охарактеризовал как умеренно жёсткую.