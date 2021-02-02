Апелляционный военный суд оставил решение по делу Светланы Прокопьевой без изменений

16:43, 02 февраля 2021, ПАИ

Апелляционный военный суд (Московская область) во вторник, 2 февраля оставил без изменений приговор по делу журналистки Светланы Прокопьевой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе суда.

Судебное заседание по председательством судьи Сергея Бутусова началось сегодня в 10:00 и продолжалось несколько часов. В итоге после слушаний сторон, приобщения к делу новых материалов суд принял решение суда первой инстанции оставить без изменений.

Светлана Прокопьева была признана виновной по статье 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» и приговорена к штрафу в 500 тысяч рублей.