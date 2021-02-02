На совещании у губернатора Псковской области рассмотрели вопрос строительства новых школ

20:34, 02 февраля 2021, ПАИ

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 2 февраля, провёл совещание, на котором с профильными специалистами обсудил вопросы строительства новых школ в Пскове. Об этом сообщили в администрации области.

Глава региона напомнил, что в этом году в областном центре будет начата масштабная работа по созданию 1 350 новых мест для школьников. Речь идёт о строительстве двух общеобразовательных школ. Возведение объектов запланировано в рамках реализации национального проекта «Образование».

На совещании первый заместитель губернатора Вера Емельянова отметила, что острая потребность в создании новых мест для школьников в настоящий момент существует в микрорайоне Завеличье, где наибольшая плотность населения. В вопрос определения мест для строительства школы были вовлечены все профильные специалисты, чтобы учесть все нюансы предстоящего строительства.

Одну из школ на 525 мест планируется возвести в деревне Борисовичи Псковского района. Глава администрации города Александр Братчиков сообщил, что участок подготовлен, конкурс планируется объявить в ближайшее время, что позволит уже летом выйти на площадку. Главный архитектор региона Евгений Шапкин согласился, что место для строительства школы действительно выбрано удачно. К образовательному учреждению будет примыкать парковая зона.

Затем на совещании было детально проанализировано место предполагаемого строительства ещё одной школы на 825 мест с точки зрения транспортной логистики, мощности инженерных сетей и других аспектов. Наиболее оптимальным вариантом был назван участок на улице Юбилейной между домами № 45 и 41. Вера Емельянова подчеркнула, что в ходе реализации проекта будет построен стадион с различными спортивными площадками, доступ к которым будет открыт и для жителей микрорайона.

В заключение Михаил Ведерников поручил в ближайшие две недели сформировать план-график реализации значимых для города проектов. После этого регулярно будут проходить рабочие совещания, чтобы в ручном режиме отрабатывать любые острые вопросы. По соглашению с Министерством просвещения Российской Федерации дополнительные 1 350 мест для школьников должны быть созданы в Пскове до конца 2022 года.