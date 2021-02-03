Расцвет мошенничества на фоне массовой вакцинации от COVID-19 ожидают эксперты

07:36, 03 февраля 2021, ПАИ

Эксперты прогнозируют массовое появление в интернете мошеннических схем, связанных с вакцинацией от коронавируса, пишет газета «Известия». Новую волну фишинга ждут уже в феврале.

Предполагается, что мошенники будут пытаться узнать персональные и платежные данные, предлагая записаться на вакцинацию от COVID-19 через портал госуслуг. Также граждан предупреждают о фишинговых письмах, в которых будут предлагать купить зарубежную вакцину или еще не вышедшую российскую, а также фейковый паспорт вакцинированного. Могут поступать и предложения сделать прививку на дому.

Отмечается, что за последний месяц в мире уже вырос объем связанного с вакциной фишинга.

В 2020 году Роскомнадзор заблокировал более 500 сайтов с информацией о незаконной торговле лекарственными препаратами. Еще около 1,2 тыс. ресурсов удалили запрещённый контент по требованию ведомства. С начала 2021 года ведомство приняло меры в отношении около 460 ресурсов. К 193 из них был ограничен доступ, остальные сами заблокировали запрещенный контент.