5439 человек заразились коронавирусом в Великих Луках

10:34, 03 февраля 2021, ПАИ

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразились 5 439 человек. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на 20, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (10 790 случаев), на третьем – Псковский район (2 524 случая).

Всего в Псковской области зарегистрирован 29 751 случай заражения коронавирусом, выздоровело 17 943 пациента, 137 человек умерло.