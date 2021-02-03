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Общество

Псковская Росгвардия проводит отбор кандидатов для поступления в военные вузы

Управление Росгвардии по Псковской области проводит отбор кандидатов для поступления в военные образовательные организации высшего профессионального образования войск национальной гвардии Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Отбор проходит в следующие вузы: Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации; Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации; Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации; Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.

Дополнительная информация на сайтах образовательных учреждений и по телефонам: 8-911-366-21-41, 8-906-223-65-00.

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