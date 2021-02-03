Псковское агентство информации проведёт трансляцию оперштаба по борьбе с коронавирусом в 15:00
Очередное заседание оперативного штаба Псковской области по борьбе с коронавирусом под председательством губернатора Михаила Ведерникова начнётся в среду, 3 февраля, в 15:00.
Планируется рассмотреть ситуацию с вакцинированием от коронавируса, а также обсудить возможность ослабления ряда ограничительных мер.
Псковское агентство информации проведёт традиционную трансляцию заседания оперштаба на своем YouTube-канале и официальной странице в соцсети «ВКонтакте».