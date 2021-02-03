Почему видеокамеры можно установить не везде, рассказал Борис Елкин

13:19, 03 февраля 2021, ПАИ

Почему видеокамеры можно установить не везде, рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире ПАИ-live.

«На федеральных трассах камеры возможно установить только в населенных пунктах, там, где есть освещение. То есть часть ДТП вне населенных пунктов в объектив не попадает, потому что камеру в этих точках разместить не представляется возможным. Конечно же, в основных населенных пунктах камеры уже стоят и будут устанавливаться дополнительные. У нас есть точки, согласованные с управлением ГИБДД», – уточнил Борис Елкин.

Он также добавил, что в Пскове на сегодняшний день установлено «действительно много камер», фиксирующих ситуацию на дороге, федеральные трассы в этом отношении несколько отстают.