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Общество

Почему видеокамеры можно установить не везде, рассказал Борис Елкин

Почему видеокамеры можно установить не везде, рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире ПАИ-live.

«На федеральных трассах камеры возможно установить только в населенных пунктах, там, где есть освещение. То есть часть ДТП вне населенных пунктов в объектив не попадает, потому что камеру в этих точках разместить не представляется возможным. Конечно же, в основных населенных пунктах камеры уже стоят и будут устанавливаться дополнительные. У нас есть точки, согласованные с управлением ГИБДД», – уточнил Борис Елкин.

Он также добавил, что в Пскове на сегодняшний день установлено «действительно много камер», фиксирующих ситуацию на дороге, федеральные трассы в этом отношении несколько отстают.

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