Дороги от А до Я – ПАИ-live c Борисом Елкиным

12:00, 03 февраля 2021, ПАИ

Один из самых мощных по объёму средств в Псковской области – национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На текущий год финансирование нацпроекта больше, чем в году минувшем.

Какие главные дорожные ремонты предстоят в этом году? Кто становится подрядчиком работ? Что с возведением нового моста в Пскове? Почему не всегда возможно установить видеокамеры на трассах? Как отрабатываются жалобы на плохую уборку дорог? Закрыл ли автопарк свои проблемы с появлением новых автобусов? Нужны ли ему кондукторы?

На эти и другие вопросы в эфире ПАИ-live отвечает председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.