Борис Елкин рассказал о самых крупных ремонтах дорог в Псковской области в 2021 году

13:46, 03 февраля 2021, ПАИ

О самых крупных ремонтах дорог в Псковской области в 2021 году рассказал председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин в эфире проекта ПАИ-live 3 февраля.

В 2021 году продолжится ремонт Гдовской дороги, на которой запланировано сделать три участка.

«С губернатором Михаилом Ведерниковым мы договорились о десяти крупных трехгодичных объектах, которые мы будем делать с поэтапными вводами», – отметил Борис Елкин, добавив, что ремонт Гдовской дороги планируется завершить в 2024 году.

В 2021 году там планируется отремонтировать больше 30 километров. Борис Елкин отметил, что из-за улучшения качества дороги может вырасти количество ДТП.

Также в планах на этот год провести ремонт трассы Великие Луки – Усвяты.

«Это одна из серьезных дорог южной части нашего региона, она соединяет Великие Луки и Усвяты, – отметил спикер. – Мы её ремонтируем, раньше по ней проехать невозможно было».

В 2021 году также в рамках нацпроекта БКАД отремонтируют дорогу Дубровка – Дедовичи, а также завершится капитальный ремонт большого моста через реку Шелонь около Дедовичей. В этом году планируется завершить ремонт дороги от Порхова в Успенье. В частности, как отметил Елкин, ввести в эксплуатацию мост и завершить ремонт дороги.