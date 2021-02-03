Утраченные иконы вернутся в Псково-Печерский монастырь в день памяти отца Иоанна Крестьянкина

13:24, 03 февраля 2021, ПАИ

5 февраля, в день памяти отца Иоанна (Крестьянкина), состоится торжественное принесение икон, утраченных в годы войны, в Михайловский собор Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Об этом Псковскому агентству информации сообщил пресс-секретарь Псковской епархии монах Антоний (Воеводин).

Уникальные иконы, похищенные гитлеровскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны, сейчас возвращаются в Россию. Благодаря усилиям Совета безопасности РФ иконы XVIII века возвращаются в Псково-Печерский монастырь. Это серия из 12 минейных икон, содержащих изображения святых, наиболее почитаемых в русском православии в определенный месяц. Иконы были написаны в первой трети XVIII века. Киоты, служащие для сохранения икон, сделаны уже современными российскими мастерами из карельской березы. В годы войны святыни были вывезены из Псковской епархии на территорию Германии.



«Иконы будут торжественно принесены от Святых врат в Михайловский собор, где займут свое место. В день памяти старца в храме состоятся службы: две литургии и панихиды. Будет возможен доступ к месту захоронения отца Иоанна — пещеры монастыря откроют для посещения», - рассказал пресс-секретарь епархии монах Антоний (Воеводин).