Распространение COVID-19 в Псковской области замедлилось в три раза по сравнению с декабрем

15:05, 03 февраля 2021, ПАИ

Динамика распространения коронавируса в Псковской области замедлилась более чем в три раза, если сравнивать её с концом прошлого года, сообщил на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции в регионе 3 февраля губернатор Михаил Ведерников, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Эпидемиологическая ситуация в регионе объективно выравнивается, – отметил он, добавив, что только на последней неделе снижение числа заболевших составило почти 20 %.

Глава региона подчеркнул, что в данный момент быстро увеличивается количество выздоровевших – за редким исключением этот показатель держится выше числа новых случаев.

«Благодаря этому коечный фонд освободился уже на 40 %, и это даёт нам возможность перевести часть медицинских учреждений на работу в штатном режиме», – сказал губернатор.