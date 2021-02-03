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Общество

16 пациентов уже принял детский корпус псковской инфекционки

16 пациентов уже лечатся в детском корпусе Псковской областной инфекционной больницы. Об этом сообщила главврач учреждения Анастасия Повторейко на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом 3 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Она напомнила, что приём детей в новом корпусе стартовал 1 февраля. Сегодня там лечатся пациенты преимущественно с инфекционной нековидной пневмонией, с острой кишечной инфекцией. Но есть и трое детей с коронавирусом.

«В настоящий момент началась работа call-центра, налаживается обратная связь», - добавила Анастасия Повторейко.

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