16 пациентов уже принял детский корпус псковской инфекционки

16:14, 03 февраля 2021, ПАИ

16 пациентов уже лечатся в детском корпусе Псковской областной инфекционной больницы. Об этом сообщила главврач учреждения Анастасия Повторейко на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом 3 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Она напомнила, что приём детей в новом корпусе стартовал 1 февраля. Сегодня там лечатся пациенты преимущественно с инфекционной нековидной пневмонией, с острой кишечной инфекцией. Но есть и трое детей с коронавирусом.

«В настоящий момент началась работа call-центра, налаживается обратная связь», - добавила Анастасия Повторейко.