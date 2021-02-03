В псковской инфекционке появится процедура гемодиализа для больных с коронавирусом

16:44, 03 февраля 2021, ПАИ

Пациенты с коронавирусом смогут проходить процедуру гемодиализа в новой Псковской областной инфекционной больнице. Об этом стало известно во время личного приёма граждан губернатором 3 февраля, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Псковичка обратилась к главе региона с вопросом о полноценном обеспечении процедурой программного гемодиализа пациентов с коронавирусом.

Установки для проведения гемодиализа есть в подразделениях Псковской областной инфекционной больницы. В ближайшие дни анестезиологи-реаниматологи приступят к очному обучению, которое стартовало в федеральных медицинских центрах с февраля.

Губернатор поручил до 1 апреля полностью завершить работу по развертыванию системы программного гемодиализа на территории подразделений инфекционной больницы и добавил, что до этого момента варианты предоставления заместительной почечной терапии пациентам с COVID-19 должны прорабатываться в индивидуальном порядке.