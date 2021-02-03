К девяностолетию писателя Юрия Куранова в Псковской центральной библиотеке пройдёт творческий уик-энд

19:48, 03 февраля 2021, ПАИ

К 90-летию со дня рождения писателя Юрия Куранова в Центральной городской библиотеке 5 февраля в 16 часов начнётся уик-энд с участием литературоведа и писателя Валентина Курбатова. «В нашей писательской организации имя Юрия Николаевича – это имя, несоизмеримое с другими. Не оскорбляя других, скажу, что в служении слову у нас было явление беспрецедентное – как радуга, озарившая Псков…»

Юрий Николаевич Куранов – русский писатель второй половины XX века, прозаик, поэт, автор лирических миниатюр. Именно на Псковской земле он создал два главных в его творчестве романа – «Заозёрные звоны» и «Глубокое на Глубоком». Потом в его рассказы приходит Псков, соседний Изборск, любимое Михайловское. Своим творчеством Юрий Николаевич навсегда вписал псковскую страницу в историю русской литературы. В 1982 году писатель был вынужден уехать в калининградский Светлогорск. Теперь там хранится его архив, создан литературный музей, где хранятся издания его произведений на разных языках, одна из библиотек на Калининградской земле носит его имя. На уик-энде ожидается телемост с Калиниградом. Завершится вечер флешмобом на набережной реки Великой.