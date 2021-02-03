0
21:41
Когда животные мешают снимать природу
21:15
Губернатор Псковской области смягчил часть ограничений по коронавирусу
20:55
В России собираются узаконить поиск людей по геолокации
20:04
Псковские археологи впервые начали работу на территории Гремячей горы
19:16
Гатчинские реставраторы нашли в кресте упоминание о псковском мастере
17:59
Причины задержки автобусов в Пскове назвал Борис Елкин
17:11
90% новых автобусов вышли на маршруты в Псковской области
Еще новости
Общество

К девяностолетию писателя Юрия Куранова в Псковской центральной библиотеке пройдёт творческий уик-энд

К юбилею писателя Юрия Куранова в библиотеке пройдёт творческий уикенд. Фото предоставлены библиотекой

 

К 90-летию со дня рождения писателя Юрия Куранова в Центральной городской библиотеке 5 февраля в 16 часов начнётся уик-энд с участием литературоведа и писателя Валентина Курбатова. «В нашей писательской организации имя Юрия Николаевича – это имя, несоизмеримое с другими. Не оскорбляя других, скажу, что в служении слову у нас было явление беспрецедентное – как радуга, озарившая Псков…»

Юрий Николаевич Куранов – русский писатель второй половины XX века, прозаик, поэт, автор лирических миниатюр. Именно на Псковской земле он создал два главных в его творчестве романа – «Заозёрные звоны» и «Глубокое на Глубоком». Потом в его рассказы приходит Псков, соседний Изборск, любимое Михайловское. Своим творчеством Юрий Николаевич навсегда вписал псковскую страницу в историю русской литературы. В 1982 году писатель был вынужден уехать в калининградский Светлогорск. Теперь там хранится его архив, создан литературный музей, где хранятся издания его произведений на разных языках, одна из библиотек на Калининградской земле носит его имя. На уик-энде ожидается телемост с Калиниградом. Завершится вечер флешмобом на набережной реки Великой.

Книги Юрия Куранова. Фото предоставлено городской библиотекой

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Похожа ли ваша жизнь на День сурка?

Проголосовать >>>

Когда животные мешают снимать природу
03 февраля 2021
Когда животные мешают снимать природу
Губернатор Псковской области смягчил часть ограничений по коронавирусу
03 февраля 2021
Губернатор Псковской области смягчил часть ограничений по коронавирусу
В России собираются узаконить поиск людей по геолокации
03 февраля 2021
В России собираются узаконить поиск людей по геолокации
Псковские археологи впервые начали работу на территории Гремячей горы
03 февраля 2021
Псковские археологи впервые начали работу на территории Гремячей горы
Гатчинские реставраторы нашли в кресте упоминание о псковском мастере
03 февраля 2021
Гатчинские реставраторы нашли в кресте упоминание о псковском мастере
Причины задержки автобусов в Пскове назвал Борис Елкин
03 февраля 2021
Причины задержки автобусов в Пскове назвал Борис Елкин
90% новых автобусов вышли на маршруты в Псковской области
03 февраля 2021
90% новых автобусов вышли на маршруты в Псковской области
Мороз до -12 градусов ожидается в Псковской области ночью 4 февраля
03 февраля 2021
Мороз до -12 градусов ожидается в Псковской области ночью 4 февраля

Идет загрузка...