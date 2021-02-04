Россиян снова будут штрафовать за неоплаченную коммуналку

08:47, 04 февраля 2021, ПАИ

1 января завершилось действие моратория на взимание штрафов за неуплату жилищно-коммунальных услуг. В феврале гражданам вновь начнут начислять пени и штрафы за несвоевременное или неполное внесение платы за январь. Об этом говорится в официальном ответе замглавы министерства строительства и ЖКХ Максима Егорова депутату Госдумы Анатолию Выборному, пишет газета «Известия».

В документе уточняется, что с 1 января предоставление коммунальных услуг и расчеты за потребленные коммунальные ресурсы осуществляются в соответствии с действующим жилищным законодательством РФ без послаблений, которые были установлены правительством в апреле. Так, коммунальщикам, РСО и операторам ТКО в период пандемии было запрещено приостанавливать оказание коммунальных услуг при их неполной оплате. Теперь и эта мера будет применяться снова.