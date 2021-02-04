Почти 252 тысячи тестов на коронавирус провели в Псковской области

09:54, 04 февраля 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 1 147 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 251 769. Такие данные привёл губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области выявлено 29 875 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 18 086 пациентов, 139 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.