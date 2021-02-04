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Общество

Более 16 тонн индийского кокосового волокна ввезли через границу Псковской области

Через границу Псковской области прошло более 16 тонн индийского кокосового волокна. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

1 февраля 2021 года на российско-латвийском участке в МАПП «Бурачки» прошёл карантинный фитосанитарный контроль 16,8 тонны кокосового волокна. Природный материал следовал во Владимирскую область.

При проведении контроля государственным инспектором карантинные объекты обнаружены не были. Волокна последовали в места завершения таможенного контроля.

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