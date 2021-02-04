Дегустация продукции Гдовского райпо прошла в Псковском облсовпрофе

13:08, 04 февраля 2021, ПАИ

4 февраля в Псковском облсовпрофе состоялась дегустация продукции Гдовского райпо, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Посетителям дегустации была предложена выпечка, несколько видов хлебобулочной продукции, различные полуфабрикаты, в том числе голубцы и котлеты, а также кондитерские изделия. Понравившуюся продукцию гости дегустации смогли сразу приобрести.

«Мы плодотворно и плотно сотрудничаем с Гдовским райпо по профсоюзной линии. И сейчас предприятие устроило для нас вот такую интересную и вкусную дегустацию. Возможно, в будущем, после обсуждения формата и снятия ограничительных мер мы попробуем провести такие мероприятия в массовом масштабе», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.